Gérard Bulens préface la dernière étape du Tour

Gérard Bulens et Samuel Grulois préfacent la dernière étape du Tour de France 2018. Une étape traditionnellement destinée aux sprinteurs mais ils ne sont plus très nombreux en cette fin de Grande Boucle. En meilleure forme, Peter Sagan devrait tenter quelque chose... Il voit également des coureurs comme Alexander Kristoff, Laporte ou Démare essayer de passer la ligne en premier. Et peut-être une surprise belge... Pourquoi pas Timothy Dupont?

Et concernant le maillot jaune, il ne lui reste "plus qu'à" franchir la ligne d'arrivée.