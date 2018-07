Gérard Bulens préface la 19e étape : "Un très beau menu pour les grimpeurs, difficile à digérer pour les autres"

J-3 avant l’arrivée finale du Tour de France à Paris. On dispute aujourd’hui la toute dernière étape de montagne entre Lourdes et Laruns dans les Pyrénées. Comme chaque jour depuis le grand départ de Vendée, découvrez l'analyse de notre duo d’envoyés spéciaux Samuël Grulois-Gérard Bulens.



200 kilomètres, six difficultés dont les mythiques cols d'Aspin, du Tourmalet et de l'Aubisque, les organisateurs n'ont pas épargné les coureurs pour cette dernière escapade en montagne. "C'est un très beau menu dont se délecteront les meilleurs grimpeurs. On espère qu'ils pourront encore bousculer le Tour. Quant aux autres, ce sera très difficile à digérer"

Dumoulin et Roglic ont attaqué Thomas dans l'étape "sprint" de Saint-Lary-Soulan, ils devront remettre cela s'ils veulent encore avoir une chance de gagner le Tour. "Le maillot jaune a au minimum 1'59'' d'avance. C'est quand même beaucoup avant un chrono d'une trentaine de kilomètres. Il faut essayer de réduire cet écart. La seule manière de le faire, c'est d'attaquer ... et sans doute de ne pas attendre le tout dernier col".