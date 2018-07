Gérard Bulens préface la 13e étape : "L'apparition d'autres noms dans les sprints"

Quelle étape hier vers l’Alpe d’Huez ! Une ambiance de folie et surtout quelques dérapages regrettables : ce coup de poing d’abord d’un spectateur vers Froome, les sifflets aussi à l’intention de tous les coureurs de l’équipe Sky, et puis cette fameuse chute de Nibali provoquée soit par un spectateur, soit par la sangle d’un appareil photo... l’Italien, qui a une vertèbre cassée, ne repartira pas dans ce Tour. Ajoutez à cela les abandons de Gaviria, de Greipel et de Groenewegen... le peloton a bien rétréci dans les Alpes !

"Les trois étapes dans les Alpes étaient dures et très disputées aussi. On a vu l'élimination ou l'abandon d'un certain nombre de coureurs qui ne sont peut-être pas faits pour la montage, mais qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts non plus pour arriver dans les temps. Avec l'abandon de nombreux sprinters, le contrôle des étapes sera plus difficile. D'autres équipes vont devoir prendre la main. On pourrait, déjà aujourd'hui, avoir un sprint intéressant et l'apparition d'autres noms. Il y a peut-être là pour Wanty-Groupe Gobert une occasion à saisir pour une victoire d'étape", a détaillé notre consultant Gérard Bulens avant la 13e étape, disputée ce vendredi.