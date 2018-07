Gérard Bulens: "Le véritable favori du Tour reste Chris Froome"

Plus qu’une semaine de course sur les routes du Tour de France. Les coureurs de la Grande Boucle ont 24h pour souffler, récupérer et soigner les petits bobos. 2ème journée de repos à Carcassonne. Dernière halte avant d’attaquer les Pyrénées avec Geraint Thomas en Jaune. Chris Froome se retrouve 2ème à 1’39’’ de son équipier. 2 coureurs Sky devront se méfier de Dumoulin et Roglic toujours en embuscade. Sans oublier l’excellente 15ème place au classement général du Belge, Greg Van Avermaet.

Gérard Bulens, consultant RTBF: " L’équipe Sky a démontré sa suprématie lors du passage dans les Alpes. Les Britanniques ont 2 cartes à jouer. Thomas d’un côté et Froome de l’autre. Certains adversaires étaient assez discrets ou plus faibles que l’équipe Sky, mais on peut s’attendre à un peu de résistance de la part de Dumoulin et aussi de la part de l’équipe néerlandaise Lotto Jumbo avec Kruijswijk et surtout Roglic qui est toujours bien placé. Le Slovène est capable de faire un bon résultat aussi bien dans la montagne que dans le contre-la-montre. Les Pyrénées sont aussi différentes des Alpes. Ça devrait mieux convenir à l’équipe Movistar, car ils seront sans doute plus motivés et plus proches de chez eux ".

La prise de pouvoir de Sky n’est pas une surprise. C’est la présence de Thomas devant son leader, Chris Froome qui surprend.

" Le véritable favori de ce tour, ça reste Chris Froome, mais il reste des inconnues. Pour Froome, c’est la 1ère fois qu’il participe à un Tour de France après avoir remporté le Giro. On se demande donc s’il va pourvoir tenir jusqu’au bout. Pour Geraint Thomas, la situation est différente. On sait qu’il est moins qualifié pour réussir quelque chose sur une course de 3 semaines, mais c’est un avantage d’avoir une double carte à jouer. Surtout que l’équipe Sky bâtie autour de ces 2 coureurs est très forte ".

Malgré ses antécédents (Le meilleur résultat du Gallois dans le Tour est une 15ème place), Gérard Bulens estime que Geraint Thomas est capable de gagner le Tour.

" Thomas peut gagner le Tour, mais il faudra voir comment il va gérer cette dernière semaine et le passage dans les Pyrénées. On sait qu’il a souvent connu une étape plus difficile. Si c’est le cas, le Tour sera perdu et il finira l’épreuve en travaillant pour Chris Froome. S’il reste à son niveau, qu’il ne faiblit pas, on verra qui est le plus fort des deux. Mais ils seront attaqués et ces attaques vont amener plus de clarté entre les 2 leaders de cette équipe Sky. Les cartes seront rebattues dans la 1ère étape pyrénéenne ou samedi prochain, dans le contre-la-montre. Un chrono où Dumoulin et Roglic peuvent encore lutter avec les coureurs de l’équipe Sky ".