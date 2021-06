Gérard Bulens : "Cavendish n'était clairement pas candidat pour ce Tour de France"

Alors que le peloton vient de s'élancer depuis Brest pour une édition 2021 haute en couleurs, deux hommes retiennent l'attention des observateurs : Mark Cavendish et Chris Froome. Deux revenants, deux bêtes blessées qui reviennent de loin et qu'on n'attendait plus forcément à pareille fête. D'une part parce qu'ils semblaient avoir atteint le crépuscule de riches carrières (36 ans pour Froome, 35 pour Cavendish) et d'autre part parce que de grosses blessures avaient émaillé leurs dernières saisons.

Questionné sur le sujet, notre consultant Gérard Bulens s'est épanché au sujet du Cav', de retour au plus haut niveau après de longs mois de doute : "Mark n'était clairement pas candidat pour ce Tour de France. Quand les premiers problèmes sont survenus avec le genou de Bennett, Cavendish n'était pas trop chaud parce qu'il ne voulait plus subir la pression du Tour. Dans la réalité, la relation perturbée entre Bennett et Lefevere d'une part, et la victoire de Cavendish Beringen dans le Tour de Belgique, où il a montré qu'il était encore capable de faire des choses extraordinaires, ont potentiellement changé la donne. Lefevere, qui ne pensait pas l'emmener sur les routes du Tour, est parvenu à le persuader. Et quand on connait la mentalité des deux hommes, leur côté revanchard à l'un et l'autre, ce n'est pas impossible de l'imaginer gagner une étape. Il a une belle équipe, je crois plus en un retour de Cavendish plutôt qu'un retour de Froome, qui a juste besoin de compétition."