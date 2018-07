Geraint Thomas, toujours en jaune: "on s'attend au pire et on espère le meilleur"

Dans une étape de transition avant la dernière journée dans les Pyrénées vendredi, le Britannique Geraint Thomas (Sky) a conservé son maillot jaune de leader du Tour de France à l'issue de la 18e étape qui s'est achevée par un sprint massif jeudi à Pau.

"Demain (vendredi), on s'attend au pire et on espère le meilleur", a confié Geraint Thomas. "Je m'attends à des attaques dès le baisser du drapeau, à ce que Tom Dumoulin tente quelque chose pendant l'étape. Il y aura certainement des attaques dans la dernière montée. Mais je sais aussi que beaucoup auront le chrono de samedi dans un coin de la tête. Gagner deux ou trois minutes demain, ça peut vouloir dire en perdre plus le lendemain. L'aide de Chris Froome ? J'espère que je n'aurai pas besoin d'avoir recours à ses services. Mais, l'avoir à ma disposition, si l'on peut parler ainsi, c'est formidable. Demain, ça va être un grand test. Je compte d'abord sur l'équipe pour contrôler la plus grande partie de la journée, après tout dépendra des jambes."

Vendredi, la 19e étape sera la dernière en montagne dans les Pyrénées sur un parcours de 200,5km entre Lourdes et Laruns avec l'enchaînement des Cols d'Aspin (1re catégorie), du Tourmalet (hors-catégorie), de Bordères (2e catégorie) et de l'Aubisque (hors-catégorie), à 20 km de l'arrivée. Samedi, ce sera le contre-la-montre individuel de 31 km à l'Espelette avant l'arrivée sur les Champs Elysées dimanche à Paris.