Geraint Thomas: "Je ne sais pas ce qui m'arrive"

À 24 heures de l'arrivée sur les Champs Elysées, il est assuré de remporter l'édition 2018 du Tour de France. Geraint Thomas avait encore beaucoup de mal à réaliser au moment de passer la ligne d'arrivée aujourd'hui. Un mot revient dans presque toutes ses phrases après sa troisième place du jour dans le contre-la-montre: "insane". Cette victoire est insensée pour lui. Si tout le monde savait qu'il allait emmener ce maillot jaune à Paris, lui n'y croyait pas encore.

Geraint Thomas: "Je ne sais pas quoi dire. C'est juste énorme. Je ne pensais pas du tout remporter le Tour de France pendant la course, et soudainement... j'ai remporté le Tour! Je ne peux rien dire, c'est juste incroyable. La dernière fois que j'ai pleuré c'était lorsque je me suis marié. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sentais très bien aujourd'hui. Je me sentais fort en contre-la-montre. J'ai entendu que j'étais devant, et j'ai un peu insisté sur les virages. Nicolas Portal (le directeur sportif) m'a dit d'y aller doucement, d'être plus relâché, juste d'assurer la victoire sur le Tour. C'est ce que j'ai fait. J'étais stressé. C'était la plus grosse étape des trois semaines".