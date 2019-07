Fuglsang, candidat au podium, chute à Tervuren

Gros coup dur pour Astana, Jakob Fuglsang est tombé à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Le Danois, vainqueur du dernier Dauphiné, s'est relevé rapidement et est remonté en vélo avec le maillot et le cuissard déchiré. Il semblait touché assez sérieusement.



Son genou le faisait souffrir et du sang coulait sur son visage. Malgré l'aide de ses équipiers, il a éprouvé des difficultés pour réintégrer le peloton. Damiano Caruso (Bahrain-Merida) a aussi été impliqué dans cette chute.