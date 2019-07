Fuglsang abandonne le Tour avec des "lourdes contusions" mais sans fracture

Le Tour de Jakob Fuglsang (Astana) s'est terminé ce mardi à 27 kilomètres de l'arrivée de la 16e étape à Nîmes. Le Danois a été impliqué dans une chute collective.



Pointé parmi les candidats à la victoire finale au départ de Bruxelles, Fuglsang est tombé dès la première étape dessinée autour de notre capitale. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Dauphiné avait bien récupéré et avait relativement bien passé les deux premières semaines. Il occupait la 9e place du classement général à 5'27'' de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).



Sa deuxième chute a été fatale. Attendu par plusieurs équipiers, le Danois a semblé un peu sonné et a décidé de ne pas repartir. Les examens pratiqués par la suite ont montré de "lourdes contusions à une main, aux bras et aux genoux".

"Je suis vraiment déçu d'avoir à partir comme ça mais j'avais trop mal pour continuer", a déclaré le Danois, une nouvelle fois en échec dans le Tour.