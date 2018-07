Froome: "Sur le podium avec Geraint Thomas, c'est le rêve"

Le Tour de France revient à un coureur Sky, ce n'est pas forcément celui qu'on attendait au début du Tour. Geraint Thomas succède à Chris Froome sur la première marche du podium. Mais le Britannique occupe la troisième marche. Un succès incroyable pour l'équipe Sky.

Chris Froome, 2e de l'étape et 3e du général: "Arriver sur le podium avec Geraint Thomas, c'est le rêve. C'est incroyable, après une journée très difficile hier. Je pensais que ce n'était pas possible. Je suis très content. Maintenant il ne faut plus que Thomas reste sur le vélo et porte le maillot jaune."