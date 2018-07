Froome se défend: "Gagner par le mensonge serait une défaite personnelle"

"Gagner n'importe quelle course par le mensonge serait pour moi une défaite personnelle": dans une tribune au Monde, le Britannique Chris Froome, blanchi lundi d'un contrôle antidopage anormal, présente sa défense au public français, à veille du départ du Tour 2018 en Vendée.

Le quadruple vainqueur rappelle qu'il a été blanchi "après neuf mois d'analyses méticuleuses". Et répète qu'il ne déshononera jamais le maillot jaune du Tour de France.

"Les préparatifs de cette course n'ont pas été des plus évidents. Que ce soit pour moi, pour les organisateurs de la course et pour vous, tous les fans de cyclisme et Français, bref tous ceux qui représentent le véritable coeur du Tour de France", écrit le Britannique qui qualifie ensuite de "légitimes" les questions soulevées par "des tests antidopage anormalement élevés en raison d'un traitement de mon asthme lors du dernier Tour d'Espagne".

Avant de conclure: "J'étais tout à fait sincère en disant sur le podium des Champs-Elysées que je ne déshonorerai jamais le maillot jaune, et que mes résultats résisteront à l'épreuve du temps."