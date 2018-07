Froome: "Geraint est plus fort que moi"

Chris Froome (Sky) est le grand perdant de la 17e étape du Tour de France. Mercredi, le quadruple vainqueur a terminé à 1:35 du vainqueur colombien Nairo Quintana (Movistar) et se retrouve à la 3e place du général à 2:31 de son équipier Geraint Thomas.

"C'était une journée difficile, très intense, mais bon je n'ai pas de regrets. Je n'avais pas les jambes. Geraint est vraiment excellent. Il est plus fort que moi. Il mérite d'être en jaune et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout à Paris", a affirmé Froome.

"C'est la vie, c'est le cyclisme, parfois ça se passe comme ça. Bien sûr c'est une déception. Je suis heureux d'être là même si j'avais espéré une meilleure issue. C'était une journée extrêmement difficile pour moi, mais je vais continuer à me battre jusqu'au bout pour l'équipe et Geraint. Il a maintenant 2 minutes d'avance, c'est une position confortable. Il a fait une course sans faute. Il est très fort et je pense qu'il le sera jusqu'à la fin. Je l'espère pour lui. J'ai remporté les trois derniers grands tours que j'ai disputés (Tour, Vuelta, Giro) et il mérite la victoire. La tactique pour les prochains jours est simple: nous devons l'amener en jaune jusqu'à Paris."