Froome content du contre-la-montre par équipes: "C'est un bon temps"

L'équipe Sky et son leader Chris Froome ont réalisé "un bon temps", selon le coureur britannique, 2e à 4 secondes de la formation BMC victorieuse de la 3e étape du Tour de France disputée en contre-la-montre par équipes de 35,5 km lundi à Cholet.

"C'est un bon temps. Il y a beaucoup d'équipes fortes", a déclaré Chris Froome sur France Télévisions. "Comme je le dis depuis le départ, les jambes sont bien. On verra. C'était un bon test pour nous et pour l'équipe. Je suis très content de la prestation des autres coureurs. On aurait pu voir Geraint Thomas en jaune, cela aurait été génial pour nous."