Nibali reclassé ?

Froome bousculé, Nibali au sol... Une montée de l'Alpe d'Huez mouvementée - © Tous droits réservés

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain) a lui été victime d'une chute dans la confusion à un peu plus de quatre kilomètres de l'arrivée dans la montée de l'Alpe d'Huez, ce jeudi, mais a pu repartir et rejoindre l'arrivée de la 12ème étape du Tour de France.

Il y a deux ans, Chris Froome était tombé dans la montée du Ventoux à cause d'une moto et avait été reclassé dans le temps des coureurs de son groupe. En sera-t-il de même pour Vincenzo Nibali, arrivé 13 secondes après Thomas ?

Nous avons tenté d'obtenir une réaction d'ASO. Mais Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour, a refusé de s'exprimer avant d'avoir revu les images. Nos envoyés spéciaux ont pu constater qu'un membre du staff de la formation Bahrain (Gorazd Štangelj) a été discuter avec le jury des commissaires.

"Je suis tombé à cause d'une moto, mais je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé, a raconté Vincenzo Nibali après la course. Bardet comptait une dizaine de secondes d'avance. Nous étions au milieu des motos. A cet endroit, la route se rétrécissait très fort. Il y avait deux motos de la police. Froome a accéléré et comme j'étais bien, je l'ai suivi. D'un coup, il y a eu un ralentissement et je suis tombé. Dommage, mais ce sont des choses qui peuvent arriver quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de public."