Frayeur et impressionnante chute en descente pour Elie Gesbert

Elie Gesbert (Fortuneo-Samsic) faisait partie des échappés lors de la 5ème étape du tour ce mercredi dans l’étape qui reliait Lorient à Quimper. Dans une descente, le Français a spectaculairement chuté pour se retrouver dans le petit ravin en bords de route. Assis sur son cadre, il a perdu l'équilibre, ne contrôlant plus son vélo et dirigeant celui-ci hors de la route. Il a alors été déstabilisé et s'est retrouvé au sol. Il s'est relevé et a été repris par le peloton quelques kilomètres plus loin.