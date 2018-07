Focus sur la voix de Radio Tour

Sébastien Piquet est la voix de radio Tour depuis 2005. Il nous explique sa manière de travailler et les qualités qu'il faut avoir pour informer les équipes, les commissaires et la direction de course.

En plus de son rôle primordial durant l'épreuve, il a le privilège d'être le premier à interviewer tous les jours le vainqueur de l'étape et le maillot jaune.