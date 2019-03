Festivités ce jeudi pour le J-100 du départ du Tour: Demandez le programme!

Ce jeudi plusieurs festivités sont prévues afin de célébrer les 100 derniers jours avant le départ du Tour à Bruxelles, le 6 juillet prochain. Une personne sera mise à l'honneur: Eddy Merckx, quintuple vainqueur de l'épreuve et recordman du nombre de jours en jaune. Voici le programme prévu pour cette journée spéciale:

12h30: La place des Bouvreuils, dans le quartier du Chant d’Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre, sera rebaptisée "square Eddy Merckx", en présence du champion belge et de Christian Prudhomme (Directeur du Tour). C’est dans ce quartier paisible que, de 1945 à 1973, le grand cycliste a passé sa jeunesse.

Entre 14h et 18h: Les ancêtres de la caravane publicitaire du Tour de France seront exposés à la place des Palais comme une haie d’honneur.

16h: Présentation de la 23e équipe #tourensemble au parking à vélos dans la station de prémétro De Brouckère.

18h: Deux salles du cinéma UGC diffuseront simultanément et en avant-première le film " La Grand-Messe " de Valéry Rosier et Fortunat-Rossi, documentaire tendre et drôle sur les spectateurs assidus de la Grande Boucle.

A partir de 18h, la place De Brouckère sera le centre de plusieurs activités:

19h15: Cortège festif au départ de la Grand-Place en direction de la place De Brouckère.

20h: Eddy Merckx lancera le compte à rebours officiel pour les 100 jours du Grand Départ, à la place de Brouckère.

20h15 : Concert du groupe bruxellois "Jaune Toujours"

Deux expositions seront aussi lancées le 28 mars:

- "Le Tour, l’expo", du 28 mars au 14 juillet 2019 au Stade du RWDM, rue Charles Malis 61, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

- "Maillot Jaune, l’expo", du 28 mars au 14 juillet 2019, à l'Espace Wallonie (rue du Marché aux Herbes, 25-27, 1000 Bruxelles).

De 19h à 23h, la RTBF se mobilise pour une émissions spéciale "Complètement Tour" sur Vivacité. Avec David Houdret et toute l equipe qui sera sur les routes du Tour 2019, Samuel Grulois, Jerome Helguers, Jean-Luc VandenBroucke et Lise Burion. Et aussi de nombreux invités pour évoquer ce Grand Depart de la Grande Boucle depuis la Belgique!

Sur la1, Christian Prudhomme sera l'invité de "Jeudi en prime" vers 20h.