Favoris, surprises, Belges à suivre : l'avis de nos spécialistes vélo

Quels coureurs vont se disputer la victoire finale ? Qui va animer ce Tour de France 2019 ? Qui est le Belge à suivre ? Trois de nos spécialistes vélo se mouillent…

Egan Bernal souriant jusqu'au bout ? - © BELGA LES FAVORIS Et si le grand gagnant de ce Tour était déjà connu ? Lise Burion aimerait en tout cas que le vainqueur 2019 s’appelle "suspense". Samuël Grulois abonde dans le même sens : "Depuis la prise de pouvoir du bloc Sky (victoire en 2012 avec Wiggins, en 2013-2015-2016-2017 avec Froome et enfin 2018 avec Thomas), nous n’avons jamais débuté un Tour de France avec autant d’incertitudes !" Et les absences de Dumoulin, Froome et Roglic (2e, 3e et 4e derrière Thomas l’an dernier) ouvrent aussi le jeu. Geraint Thomas, justement, ne semble pas être le principal favori à sa succession. Jérôme Helguers rappelle que le Gallois ne semblait déjà pas au top de sa forme avant le Tour de Suisse, et sa chute et son abandon l’ont privé de montagne. "Qui sait, il pourrait peut-être jouer sa carte en 3e semaine, un peu comme Jan Ullrich à l’époque…" Pour les 3 journalistes, le grand favori sur papier vient plutôt de Colombie. Egan Bernal (22 ans), la pépite de l’équipe INEOS, rassemble les suffrages, notamment après sa victoire finale au Tour de Suisse. "Mais il manquait peut-être un peu d’adversité tout de même" ajoute Jérôme Helguers. "Et il faudra attendre de voir la gestion tactique de l’équipe britannique." Mais s’il faut se montrer un peu audacieux, alors Samuël Grulois choisit de miser sur le Danois Jakob Fuglsang, récent vainqueur du Critérium du Dauphiné. "Il n’est ni grimpeur, ni rouleur, ni sprinteur, mais il sait tout faire, et bien faire ! A 34 ans, il dispute sans doute la meilleure saison de sa carrière, au sein d’une équipe Astana au collectif bien huilé." Et Lise Burion rappelle que le coureur qui a réussi à "casser" l’hégémonie de Sky (en 2014) est lui aussi au départ cette année : c’est Vincenzo Nibali, vainqueur d'une édition que Froome avait quittée sur blessure. "Mais cette année, avec le Giro dans les jambes, j'imagine plutôt l'Italien tenter de faire exploser la course sur quelques attaques, en visant les étapes. Comme Landa, d’ailleurs."

Le phœnix Sagan va-t-il renaître sur ce Tour ? - © DAVID STOCKMAN - BELGA LA SURPRISE Un coureur qui a évolué plutôt dans l’ombre cette saison, qui s’est fait plus discret que ces dernières années, mais qui pourrait sortir de sa tanière pile au bon moment en ce mois de juillet ? Peter Sagan, bien sûr ! Jérôme Helguers souligne que si tout le monde parle des missiles Groenewegen, Ewan ou encore Viviani pour disputer les sprints, Sagan sera tout de même dans tous les coups, et est candidat au le maillot vert, avec Michael Matthews. "Le Slovaque a bossé, depuis son printemps décevant. Il est plus sec et il a apparemment signé un bon Tour de Californie." Samuël Grulois pointe lui encore Jakob Fuglsang, mais estime que l’Allemand Emmanuel Buchmann pourrait aussi épater la galerie. "3e du Dauphiné, à 26 ans, c'est pas mal du tout ! Il arrive dans ses plus belles années, et fait partie d’une équipe Bora-Hansgrohe qui n’arrête plus de gagner." Pour Lise Burion, le coureur à surveiller ne sera pas le plus discret : Warren Barguil aura sûrement des fourmis dans les jambes, sous son maillot de champion de France. "Son Tour 2017 éclatant (où il avait remporté 2 étapes et le maillot à pois) semble déjà loin, tant le Breton s’est perdu en route en changeant notamment d’équipe. Le seum. Mais avec une forme encourageante et ce maillot bleu-blanc-rouge acclamé par le public qui lui donnera des ailes, j’imagine bien ‘Wawa’ partir dans les bons coups à nouveau."

Olivier Naesen, Wout Van Aert, Tiesj Benoot : un Belge vainqueur d'étape ? - © BELGA LES BELGES A SUIVRE 21 Belges au départ de Bruxelles, c’est une cuvée exceptionnelle. Malgré l’absence de Philippe Gilbert, la colonie belge sera tout de même solide. Samuël Grulois met en avant 2 jeunes talents qu’on n’attendait sans doute pas si vite à pareille fête : Jasper Philipsen (UEA Team Emirates) et Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) " Philipsen est au départ suite au forfait de Gaviria. Il sera principalement au service d’Alexander Kristoff mais il aura tout de même l’occasion de se mesurer aux meilleurs sprinteurs de la planète. Même s’il me parait émoussé après un printemps chargé et que je ne suis pas convaincu qu’il terminera ce premier Tour de France. Mon Belge à suivre en priorité sera donc plutôt Van Aert, l’homme qui sait tout faire ou presque. Il devra travailler dans les sprints, pour Dylan Groenewegen, mais il sera aussi très utile dans le contre-la-montre par équipes de dimanche. Il pourra même jouer sa carte personnelle dans le chrono individuel du 19 juillet à Pau. Et puis, comme il aime attaquer, je suis certain qu’il n’accomplira pas ce Tour dans l’anonymat !" "Moi je miserais sur Oliver Naesen", ajoute Lise Burion. "C’est le lieutenant préféré de Romain Bardet dans la plaine. Un équipier modèle. Il a déjà "sauvé" quelques fois le Français lors des dernières éditions, en le protégeant notamment des bordures. Mais cette année son équipe AG2R La Mondiale a prévu de laisser Naesen prendre sa chance quand il en aura l’opportunité." Jérôme Helguers pointe lui Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), récent 4e du Tour de Suisse. "Il a la montagne dans les jambes, alors qui sait de quoi il est capable. Le problème pour lui, c’est qu’on ne sait jamais s’il est plutôt coureur de classiques, de grands tours, de montagne... et que pour gagner une étape, il doit arriver seul ! Mais s’il adopte sa tactique 2017, en attaquant partout, ça finira bien par payer. Un peu comme pour Serge Pauwels. Là c’est un peu le choix du cœur, c’est un coureur terriblement sympathique. Il a souvent tenté, jamais gagné. Ce serait beau qu’il arrive à décrocher une étape cette année."