Faut-il s'inquiéter pour Cavendish ? "Il croit encore qu'il peut gagner" assure Vermote

Avec 30 étapes du Tour au compteur, Mark Cavendish (Dimension Data) n'est qu'à quatre victoires du record d'Eddy Merckx. Égaler le Cannibale est un objectif mais avec ce qu'il a montré (36e, 35e, 21e) depuis le départ en Vendée, le sprinter de l'Ile de Man ne semble pas en mesure de s'imposer. Même s'il y a eu un léger mieux ce vendredi avec sa 10e place. Chez Dimension Data on reste positif.



"Ce n'était pas encore parfait. Mais il était présent et c'est le plus important pour la confiance. L'équipe a prouvé ces derniers jours qu'elle était bien groupée. Ça va arriver. Il lui manque peut-être un peu de confiance. Mais il est vraiment proche et très motivé pour l'étape du jour. Sa motivation augmente. Il croit encore qu'il peut gagner."



Les victoires d'étapes constituent son unique objectif. Avec l'émergence de Peter Sagan le maillot vert est devenu inaccessible ou presque. "Il prend beaucoup de points dans les étapes qui ne sont pas favorables aux sprinteurs. C'est difficile de viser le maillot vert. C'est mieux de se concentrer sur la victoire d'étape."