Familles interdites sur le Tour de France, comment les coureurs gèrent-ils l'éloignement ?

La première semaine du Tour de France est terminée. Ce lundi, les coureurs profiteront de leur première journée de repos. Ils auront un peu plus de temps pour prendre des nouvelles de la famille. Une nécessité tant les participants de cette Grande Boucle vivent en isolement. Pour préserver et protéger la 'bulle course', les coureurs ne peuvent pas recevoir de visites de leurs proches. Ni à l’hôtel, ni sur les sites départ et arrivée. Alors comment gère-t-on l’éloignement sur les routes

de la Grand Boucle ? Nous avons pris le pouls dans le peloton. Le son qui résonne le soir dans les chambres d’hôtels, c’est celui des conversations par vidéo. C’est la seule solution pour voir la famille, à condition d’avoir le temps de passer un coup de fil. "Comme cette année le Tour ne se déroule pas pendant les vacances d’été, les arrivées sont plus tardives pour permettre aux téléspectateurs de les voir", explique Oliver Naesen (BEL, AG2R La Mondiale). "Du coup, nous, on arrive très tard à table le soir. Jamais avant 21h30. On sort de table après 22h00 et il reste peu de temps pour passer des coups de fil. Mais on le fait parce que c’est très important".

Jens Keukeleire, deux mois sans voir la famille Les équipes essaient de vivre un maximum en bulle. Le sacrifice est important. "Je suis parti de la maison juste avant le Dauphiné. Je ne suis pas rentré à la maison entre le Dauphiné et le Tour car l’équipe voulait que l’on reste bien en 'bulle'. Du coup, je reste très longtemps sans voir ma femme et mes enfants, ça va faire presque deux mois. Ce n’est pas facile", raconte Jens Keukeleire (BEL, Education First). Seule possibilité pour 'croiser' quelqu’un, sur le bord de la route. Mais c’est évidemment très bref et en plein effort. Lors du Grand Départ à Nice, Nicolas Roche (IRL, Team Sunweb) a vu des amis dans le Col d’Èze. "J’habite depuis plus de 20 ans dans la région et j’avais des amis d’enfance dans le col. C’était cool, il y a même quelques célébrités, des pilotes de F1, qui sont montées dans le col pour me saluer. Je ne pouvais pas m’empêcher de les repérer et de leur faire un signe. Même si j’étais à bloc à ce moment-là, j’ai pu trouver l’énergie pour un sourire".

Richie Porte, papa en plein Tour de France ! La palme du coureur qui souffre le plus de l’éloignement revient sans aucun doute à Richie Porte (AUS, Trek-Segafredo). Après la 7ème étape, celle des bordures où il a été piégé, l’Australien a appris la naissance de son deuxième enfant. "C’est évidemment très difficile de manquer la naissance de son enfant. Mais c’est comme ça, pas le choix… Ma femme et le bébé sont en bonne santé, c’est le principal. Quand ce genre de chose arrive, ça permet de relativiser. Le cyclisme n’est qu’un jeu et ça, la naissance de mon enfant, c’est la vraie vie". Accaparés par les enjeux, les coureurs en lutte pour le classement général semblent mieux gérer l’éloignement. "Habituellement, je suis déjà tellement concentré sur ma course que finalement, je ne suis pas tellement disponible pour les contacts extérieurs. Je ne suis donc pas le coureur le plus perturbé par cet éloignement. Mais c’est certain que l’éloignement est constant ici. On n’a pas les relations habituelles avec le public. On le comprend évidemment eu égard au contexte", confie Guillaume Martin (FRA, Cofidis). Ce lundi, la journée de repos sera très chargée. Entre test COVID, sollicitations des médias et sortie d’entraînement. Il ne restera que quelques minutes pour lancer un appel vidéo à la famille.