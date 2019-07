"Fais attention, garde les mains sur les freins et ne tombe pas svp", le conseil (belge) de Naesen à Bardet

L'équipe française AG2R La Mondiale s'est présentée au Centre Presse du Tour de France ce jeudi matin. Romain Bardet est évidemment le leader de l'équipe, avec à ses côtés, son 'protecteur' belge Oliver Naesen. Naesen tout sourire et heureux d'entamer ce Tour.

"Le fait que le Grand Départ est à Bruxelles, c'est un bonus. Mais je suis toujours heureux de prendre le départ du Tour de France. Je me sens bien, j'ai évité les blessures et les maladies. J'ai bien bossé à l'entrainement, c'est la première fois que je me suis préparé de cette manière : moins de course et plus d'entrainement. On verra", confie Oliver Naesen.

"Pendant la 1ère étape, ça va être magnifique de passer sur le Mur de Grammont et le Bosberg, c'est sur mes routes d’entraînements. Si j'écoute ce que l'on me dit, je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie seront dans le Mur de Grammont. Je pense que ça va être un grand départ 'pas comme les autres'".

L'équipe française a décidé cette année d'adapter sa tactique de course. "La priorité reste d'aider Romain Bardet, mais oui sur certains jours, j'aurai plus de libertés que d'habitude. Les autres années, le mot d'ordre était : tout pour Romain et le reste 'basta'. Mais on va changer d'optique. Ce ne sera pas plus mal et ça pourrait enlever un peu de pression des épaules de Romain si un gars de notre équipe gagne une étape tôt dans le Tour par exemple".

"Si de dois conseiller Romain Bardet pour le passage en Belgique je lui dirais : profite bien et regarde bien les routes ! Nos routes ne sont pas connues pour être de la meilleure qualité en Europe, donc fais bien attention. Garde les mains sur les freins et ne tombe pas svp !", explique Oliver sourire aux lèvres.

Naesen et son équipe qui feront honneur à Eddy Merckx grâce à leurs vélos. Les coureurs AG2R La Mondiale roulent sur des vélos de la marque Eddy Merckx. "Tu sais que c'est le plus grand coureur du sport cycliste. C'est exceptionnel de pouvoir vivre en même temps que lui, à son époque. Le fait que ce soit le plus grand des grands, c'est un honneur qu'il connaisse mon nom", conclut Oliver Naesen.