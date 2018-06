Fabio Aru, trop fatigué, renonce à défendre son maillot et à disputer le Tour

L'Italien Fabio Aru ne sera pas au départ du Tour de France le 7 juillet prochain. Il ne défendra pas non plus son maillot de champion d'Italie, samedi à Darfo Boario Terme. Le leader de l'équipe UAE Team Emirates a confirmé ses forfaits ce mercredi à la Gazzetta dello Sport.

Fabio Aru s'était entraîné dur en vue du Giro, mais épuisé avait renoncé le 25 mai lors de la 19ème étape. Il était 27ème du général à 45:44 du leader au moment de son abandon.

"Après le Giro, des analyses ont révélé une intolérance au gluten et à la caséine (protéine du lait, ndlr). Je me suis aussi trop entraîné en montagne. Je suis arrivé cuit au Giro. Je suis vraiment sorti du Giro comme une épave. Ce tour a été un cauchemar. A partir de maintenant, plus de courses et moins de camps d'altitude", a reconnu Fabio Aru, qui a remporté la Vuelta en 2015.

Le grimpeur voulait néanmoins disputer le Tour dont il a porté le maillot jaune pendant deux jours en 2017. "Je veux ma revanche, car je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme le coureur que tout le monde a vu souffrir dans le Giro. Mais il vaut mieux que je me repose, que j'appuie sur le bouton de remise à zéro et que je me prépare pour le Tour d'Espagne, les Championnats du Monde et les classiques italiennes, le Tour de Lombardie."