Excursion dans l'herbe et chute pour McNulty dans la descente du Cormet de Roselend - Cyclisme -... Brandon McNulty s'est fait une belle frayeur dimanche en chutant dans la descente du Cormet de Roselend sur la 9e étape du Tour de France. L'équipier du maillot jaune Tadej Pogacar était en tête de groupe pour escorter son leader dans la descente mais a commis une imprudence. Il s'est en effet retourné pour faire l'inventaire des coureurs qui se situaient derrière lui et a dangereusement viré vers le bas côté. Il s'est ainsi retrouvé dans l'herbe et n'a plus pu éviter la glissade qui l'a emmené quelques mètres plus bas. Une chute a priori sans conséquences pour le coureur américain.