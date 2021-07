Est-ce le tout dernier Tour de France pour Thomas De Gendt ? "Je n'ai plus grand-chose à y faire"

Orpheline beaucoup trop tôt de son leader, Caleb Ewan, qui a dû abandonner au soir de la 3e étape de ce Tour de France, la formation Lotto-Soudal n'est jamais réellement parvenue à peser sur la course. Et si les deux jeunes Brent Van Moer et Harry Sweeny ont tenté de secouer le cocotier à plusieurs reprises en participant à des longues échappées, ils ne sont pas parvenus à arracher la moindre victoire d'étape.

Même frustrant topo pour Thomas De Gendt. Habitué à squatter les avants-postes de la course depuis de longues années, le baroudeur belge n'a jamais su retrouver cette hargne et cette résilience qui faisaient de lui l'un des coureurs les plus respectés du peloton. Ses tentatives d'échappée, souvent réalisées à contre-temps, n'ont jamais été couronnées de succès sur ce Tour 2021.

Résultat, à 34 ans, Thomas De Gendt s'interroge sur son futur, venant même à remettre en question sur avenir proche sur la Grande Boucle : "Cette dernière ascension à Luz Ardiden était peut-être la toute dernière de ma carrière" confiait-il jeudi après la 18e étape. "Les chances sont grandes que ce soit mon dernier Tour de France. Et Luz Ardiden était une belle ascension pour boucler la boucle" confia-t-il à Sporza.

"L'année prochaine, quelqu'un d'autre pourra tenter sa chance à ma place sur le Tour. Cette année, je ne suis pas parvenu à me montrer, l'année dernière non plus. Je n'ai plus grand-chose à faire sur le Tour, à part dans un rôle d'équipier. Peut-être que je devrais plutôt me focaliser sur un autre programme en 2022."

La mort dans l'âme, De Gendt a d'ailleurs dû faire une croix sur la Vuelta : "Je ne parviens plus à récupérer comme avant. Il y a deux ans, j'avais roulé les trois Grands Tours et j'avais participé au Tour Down Under dans la foulée, quasiment sans pause. Ici, je n'ai pas eu de break pendant le confinement. J'ai fait le Giro puis le Tour en deux mois. Je n'ai plus d'énergie. Peut-être est-ce pas mal de faire une pause de quelques mois et de recommencer à Paris-Nice par exemple."