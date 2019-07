Emanuel Buchmann, l'éternelle soif d'aller plus haut

Flash-Back. Nous sommes en 2014. Le jeune Buchmann (21 ans) participe alors à la traditionnelle ‘Deutsche Bergmeisterschaft’ des U23, une course accidentée, destinée aux jeunes coureurs à travers les Alpes allemandes. En tête, il avale les kilomètres d’une redoutable ascension, dont certains passages atteignent une inclinaison de 24%. Il gagne la course mais l’essentiel est, pour une fois, ailleurs. Sa montée de cette Passstrasse avait été tellement foudroyante qu’il était parvenu à battre le temps... du vainqueur de la course principale. Un espoir qui supplante un coureur professionnel, du rarement vu. Un coup d’éclat qui lui permet évidemment de taper dans l’oeil de plus grandes formations allemandes.

Emanuel Buchmann ou l’itinéraire d’un jeune homme qui n'était pas forcément destiné à devenir cycliste. Parce que dans cette modeste famille de charpentiers allemande, le vélo était loin d'être une priorité. Pourtant, dès son plus jeune âge, Buchmann veut pousser les portes de cet univers qui le fait rêver. Muni de sa bécane, il arpente les routes vallonnées du Baden-Würtenberg, l'un des Etats du sud de l'Allemagne. "Il était impossible de lui enlever son vélo", confie son père Manfred Buchmann . Du talent intrinsèque, il en a. Mais sa principale force, c'est probablement sa soif d'apprendre, de s'améliorer. Et à force de travail et d’abnégation, il va parvenir à faire son trou. De manière assez fulgurante, vous allez le voir.

Rarement un Tour de France n'aura été aussi serré à trois jours des Champs-Elysées. Cinq hommes (depuis l'abandon de l'infortuné Pinot) qui se tiennent en un peu plus de deux minutes. Aucun favori qui ne parvient réellement à se détacher. Parmi ce sextuor, un homme : Emanuel Buchmann . L’Allemand de la Bora Hansgrohe a su déjouer les pronostics pour s’imposer parmi les hommes forts du Tour. Mais est-ce forcément une surprise ? Oui et non. Portrait.

Bora-Hansgrohe saute sur l'occasion

Tour de France 2019 - Stage 15 - Limoux to Foix - © Pete Goding - BELGAIMAGE

C’est ainsi qu’en 2015, il est recruté par l’équipe Bora Argon (depuis devenue Bora Hansgrohe). Les débuts sont timides, il ne veut pas en faire trop. C’est dans son caractère, jamais il ne voudra être sous les feux des projecteurs. “Ne comptez pas sur lui pour flamber, ce n’est pas dans son style”, explique son père. Avec lui, la barbante maxime "garder les pieds sur terre" prend tout son sens. Une humilité qui ne l'empêche pourtant pas d'être ambitieux. En 2015, Il rafle les Championnats d’Allemagne au nez et à la barbe des sprinteurs grâce à une attaque de loin pleine de panache.

Les saisons suivantes sont du même acabit. Buchmann est un coureur de l'ombre. Il n'est pas une star ou ne veut pas l'être. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et quand il termine 7e du Critérium du Dauphiné et meilleur jeune, il commence à se faire un nom. En 2018, une 12e place finale à la Vuelta vient couronner une saison placée sous le joug de l'éclosion définitive. Cet exercice 2019, Buchmann l’a donc débuté le couteau entre les dents, conduit par cette inextinguible soif de résultats. Conscients de son potentiel, les managers de Bora lui confient intelligemment les clés du camion. Et leur coureur leur rend bien. Toujours aussi régulier, il enchaîne les places de choix (4e sur l’UAE Tour, 3e au Tour du Pays Basque, 3e au Dauphiné et 7e lors du Tour de Romandie). C’est bien simple, au sein du peloton, seuls trois hommes, Bernal, Fuglsang et Roglic, ont un meilleur bilan que lui sur les courses à étapes cette année.

Le voir briller ainsi sur ce Tour de France n'est donc qu'une demi-surprise. Tous les observateurs s'attendaient à le voir briguer un Top 10 au minimum. Son classement actuel (5e) est donc plus la confirmation d'un tempérament de leader que beaucoup soupçonnaient mais qui semblait hésiter à éclore définitivement. Lors des deux dernières étapes de montagne, ce vendredi et samedi, Buchmann compte tenter le tout pour le tout. Il n'exclut pas d'attaquer : "Quand on veut gagner quelque chose, il faut savoir prendre des risques", clame-il. Est-il capable de viser plus haut ? Et si oui, quel est son plafond de verre ? Un podium ? Une sensationnelle victoire finale sur les Champs ? Après tout, il ne pointe qu'à 2'14 du maillot jaune, n'a pas encore montré de réel signe de faiblesse et semble habité par une ambition sans limites. Et puis, dans ce Tour qui va de surprise en surprise, on se dit que finalement, rien n'est impossible...