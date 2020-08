Emanuel Buchmann a repris les entraînements après sa chute au Dauphiné

L'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-Hansgrohe), quatrième du dernier Tour de France, a repris les entraînements après sa chute au Critérium du Dauphiné la semaine dernière.

"J'ai encore mal au dos mais je me sens mieux sur le vélo qu'à pied. Je peux donc m'entraîner facilement et cela évolue positivement de jour en jour", a écrit le coureur de 27 ans sur Instagram.

"Pour le moment, nous nous concentrons sur le traitement physique mais je suis optimiste par rapport au fait que je serai prêt pour le Tour de France", a-t-il ajouté.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) avait également chuté au Dauphiné et a dû déclarer forfait à cause d'une fracture de l'épaule. Chris Froome et Geraint Thomas seront également absents car ils n'ont pas été repris par Ineos.

Le Tour de France débute le samedi 29 août à Nice.