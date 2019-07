Egan Bernal, né pour briller

Sa carrière prend forme. Pourtant, au fond de lui, une lueur scintille. Il en veut plus. Le VTT ne lui suffit plus, il veut entamer une carrière sur route. En 2016, il croise la route de Gianni Salvo , célèbre dirigeant italien d’équipes cyclistes. Convaincu du potentiel énorme du Colombien, il n’hésite pas à lui offrir un contrat. Bernal n’a alors que 19 ans mais il entame, déjà, une carrière professionnelle au sein de l’équipe Androni Giocatolli-Sidermec . Les rêves de journalisme semblent tellement lointains.

Ses débuts, Bernal va les faire en VTT . Parce qu'il est habitué à ces chemins sinueux, tortueux. Des débuts qui seront tonitruants. En 2013, il obtient une médaille d’argent lors des championnats du monde de cross-country dans sa catégorie d’âge. L’année suivante, il finit 3e lors de la même course et parvient même à rafler un titre de champion panaméricain juniors.

2010, Zipaquira, Colombie . Egan Bernal n’a alors que treize ans. Il est loin de se douter de ce qui va suivre. Parce que ce dont il rêve, lui, c’est d’une carrière de journaliste. Interviewer, voyager, écrire, c’est sa passion. Pourtant, une fois n’est pas coutume, ce sont ses parents qui vont insister pour qu’il se lance plus sérieusement dans le vélo. Peut-être parce qu’ils sentent que leur gamin a ce petit quelque chose. Ce petit quelque chose en plus que les autres.

Et ses débuts professionnels, il ne va pas les rater. Ambitieux, sûr de ses capacités, Bernal finira avec les favoris lors de l’étape reine du Tour de Trentin. Beaucoup se demandent alors qui est ce jeune loup aux dents longues, méconnu du grand public. 4e du Tour de Slovénie et vainqueur du Tour de Bihor en Roumanie, Bernal commence lentement à faire parler de lui. La saison suivante est du même acabit. Il ne gagne pas beaucoup, certes, mais il accumule les places d’honneurs. 5e du Tour de Toscane, 9e du Tour des Alpes. Il parachève cette saison solide en raflant le Tour de l’Avenir, dédiée aux jeunes de moins de 23 ans.

Et lentement mais sûrement, des équipes de World Tour se mettent à garder un œil sur lui. Plus que son potentiel, ce sont ses performances concrètes sur route qui intriguent. C’est l’équipe SKY qui rafle finalement la mise en 2018. Trois ans seulement après ses débuts sur route, Bernal paraphe un contrat avec l’armada la plus dominatrice du peloton. Va-t-il parvenir à y faire son trou ? La réponse est oui. Dès ses débuts au Tour Down Under, il impressionne. Bernal finit 6e et meilleur jeune du général. Rebelote quelques jours plus tard au Colombia Oro Y Paz, course par étapes qu’il remporte devant…Uran et Quintana. Non, Bernal n’est décidément pas un coureur comme les autres.

Son trou définitif, Bernal le fera lors du Tour de France 2018. Plus jeune participant, il ne semble nullement ébranlé par l’enjeu. Tellement facile en montagne, il accompagne ses deux leaders, Froome et Thomas. Par son coup de pédale effréné, il fait craquer bon nombre de favoris. Bernal a alors 21 ans.

Après sa victoire convaincante sur Paris-Nice, Bernal semblait prêt à devenir le leader de son équipe sur un Grand Tour, le Giro. Une clavicule cassée en a décidé autrement. Les plans ont donc dû être adaptés. Il ne devait pas participer au Tour de France. Au final, il sera convoqué par son équipe pour disputer son deuxième Tour de France. Une juste récompense. Le jeune coureur, jadis trop frêle, trop inexpérimenté, a pris du galon. Et depuis le forfait inopiné de Chris Froome, c’est lui qui s'est mué en lieutenant officiel de Geraint Thomas.

Un statut de bras droit qu’il pourrait vite enterrer. Parce qu’au fond de lui, il veut probablement viser plus haut. Il doit viser plus haut. Si pour une raison ou une autre, Thomas craque, lui, Egan Bernal, voudra répondre présent. Pour définitivement prouver au cyclisme mondial que la relève du cyclisme colombien est bel et bien là. Si sa mère l’a appelé "Egan", ce n’est pas pour rien. Parce que Egan, cela veut dire "champion" en grec ancien.