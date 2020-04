Egan Bernal autorisé à s'entraîner sur la route en Colombie

Egan Bernal peut reprendre l'entraînement sur la route. Le dernier vainqueur du Tour de France a reçu une autorisation spéciale, émise par le bourgmestre de la ville où il réside en Colombie, pour s'entraîner le matin sur la voie publique.

En Colombie, des mesures de confinement sont en vigueur dans la lutte contre le coronavirus. Mais le week-end passé, les autorités ont annoncé un léger assouplissement. Les citoyens ont désormais le droit de passer une heure par jour à l'extérieur pour faire du sport.

Le bourgmestre de Zipaquira a donné à son plus célèbre habitant Egan Bernal et à quatre autres professionnels une autorisation spéciale pour s'entraîner sur la voie publique. Comme conditions, l'entraînement doit être organisé entre 5 et 8h du matin et les coureurs doivent se tenir à cinq mètres de distance.

Bernal est retourné en Colombie à la mi-mars et, depuis lors, s'entraîne sur des rouleaux. Fin août, si le virus est sous contrôle, le coureur d'INEOS défendra son titre au Tour de France.