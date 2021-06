Edward Theuns, combatif de la 2e étape : "Je voulais cette belle récompense" - Cyclisme - Tour... Membre de l’échappée du jour qui comprenait 6 coureurs, Edward Theuns est allé chercher le prix de la combativité sur la 2e étape de ce Tour de France entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Dernier coureur échappé à avoir été repris – à 18 km du but – Theuns est revenu sur cette belle journée au micro de Jérôme Helguers. "Ce n’était pas facile toute la journée avec Perez et Schelling qui roulaient pour les pois. Après le deuxième GPM, ils ne voulaient plus rouler. J’ai donc décidé d’essayer seul. Cabot est venu avec moi et on a essayé de tenir le plus longtemps possible. Mais c’était très dur avec le vent de face. Je voulais essayer d’être sur le podium après la course et j’y suis parvenu. Je suis content. C’est le Tour de France et quand on est échappée, on veut monter sur le podium en allant chercher la combattivité. C’es une belle récompense."