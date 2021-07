Eddy Merckx sur Mark Cavendish : "J’ai fait 2800 kilomètres en tête, Cavendish en a fait six…"

Plus grand cycliste belge de tous les temps, Eddy Merckx était au micro de Rodrigo Beenkens ce samedi lors de la 14e étape du Tour de France. Le Cannibale est notamment revenu sur Mark Cavendish, qui a égalisé son mythique record de victoires sur la Grande Boucle (34) vendredi, ou sur un début de Tour de France complètement fou.

"On a vécu un très beau début de Tour de France avec notamment les exploits de Julian Alaphilippe ou de Mathieu Van der Poel. La victoire de van Aert c’est l’une des plus belles performances belges de tous les temps. Dompter deux fois le Ventoux et tenir face à ces joueurs de classement, c’est exceptionnel."

Le Cannibale a donc également commenté la performance de Mark Cavendish, qui a égalé le record de victoires de Merckx, ce vendredi. Le Belge tient à éviter les comparaisons : "On ne peut pas comparer. J’ai fait 2800 kilomètres en tête, Cavendish en a fait six" explique-t-il cyniquement.

Mais malgré cette différence entre les deux hommes, Merckx tient à saluer la performance du Britannique : "C’est un garçon épatant, vraiment très gentil. Il est venu à la maison, il est très bien élevé. Il est vraiment épatant. Je ne m’attendais pas à le revoir à pareille fête. Personne ne s’attendait à ce qu’il retrouve ses jambes de 20 ans. Je suis très fier et content pour lui" confie-t-il.

Comment expliquer un tel come-back ? "C’est un mix de tout. Je pense que c’est surtout lié à sa volonté de revenir au premier plan. C’est du travail, c’est important de le souligner" conclut-il.