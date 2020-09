Eddy Merckx : "Jumbo a couru bêtement, je voyais venir ce Pogacar gros comme une maison"

Dominant dans la montagne comme dans la plaine, le bloc Jumbo-Visma a tout fait pour cadenasser ce Tour de France 2020 et placer son leader Primoz Roglic dans les meilleures dispositions pour ramener le maillot jaune à Paris. Pourtant, c’est un autre Slovène, Tadej Pogacar, qui va offrir son premier Tour de France à ce petit pays de 2 millions d’habitants.

Un retournement de situation dans le contre-la-montre final que la légende Eddy Merckx avait vu venir depuis plusieurs jours. "Pogacar n’a que 21 ans, il est beaucoup plus frais que Roglic. Ça se voyait depuis plusieurs jours", a-t-il raconté dans une interview accordée au journal L’Equipe.

"Cela fait des jours que je répète que les 50'' d’avance de Roglic n’étaient pas suffisantes pour assurer la victoire finale. Je voyais venir ce Pogacar gros comme une maison. J’avais dit que la seule solution pour lui était d’attendre le chrono, le temps jouait pour lui."

Le Cannibale n’y est pas allé avec le dos de la cuillère avec Jumbo-Visma qui a selon lui sous-estimé Pogacar. "Ils ont surtout couru bêtement. Ça fait trois semaines qu’on les voit rouler à bloc, ne laissant rien passer. Ils ont dominé, tout contrôlé, mais ils ont oublié seulement un gars, ce petit jeune de 21 ans à seulement 50'. Quelle erreur de jugement ! Ils se sont pris à leur propre piège, cette défaite, ils l’ont bien cherchée. Ils auraient dû essayer de faire sauter Pogacar bien avant pour avoir une marge suffisante. C’est une bonne leçon de vélo."

Eddy Merckx avait donc senti ce renversement venir et les premières images du contre-la-montre ont confirmé ses sensations. "J’ai compris tout de suite qu’il allait se passer quelque chose, on voyait que les deux styles étaient différents. Il y avait un monde d’écart entre Pogacar et Roglic, c’était évident que le Tour allait changer de maillot jaune."

A un jour de ses 22 ans, Pogacar va devenir le plus jeune vainqueur du Tour de France de l’après-guerre. Un succès précoce qui alimente les comparaisons avec Egan Bernal mais aussi avec Remco Evenepoel. Sur ce dernier, Merckx préfère rester prudent.

"N’allons pas trop vite avec Remco, pour l’instant il n’a encore rien démontré. Il parle beaucoup mais pour le reste j’attends encore de voir. Je ne sais pas si la victoire de Pogacar est une bonne nouvelle pour lui, la barre est haute maintenant."