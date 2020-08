Dylan Teuns n'est pas sélectionné pour le Tour de France

Bahrain-McLaren n'a pas sélectionné Dylan Teuns pour le Tour de France qui se déroule du 29 août au 20 septembre. Déçu, Dylan Teuns a confirmé l'information au micro de Sporza. "L'équipe pense que je ne suis pas en forme mais ce n'est pas vrai", a-t-il expliqué.

L'année dernière, Teuns a remporté une étape sur le Tour de France au sommet de La Planche des Belles Filles. En début de saison, il avait remporté un succès lors du contre-la-montre sur la Ruta del Sol. Après l'interruption de la saison, il a souffert de problèmes de dos et n'a pas pu convaincre lors du Critérium du Dauphiné.

"Je ne vais pas dire que c'est une grosse surprise mais je n'en avais pas tenu compte", a déclaré Teuns à Sporza.

"J'étais en bonne forme mais j'ai eu des problèmes de dos sur le Dauphiné. L'équipe a alors pensé que je n'étais pas prêt pour le Tour. J'ai été pris en charge et je me sens bien désormais."

Une décision difficile à avaler pour Teuns. "L'année passée j'ai gagné une étape, qu'est-ce que je dois encore prouver pour y être? Ils pensent que je ne suis pas en forme alors que ce n'est pas le cas."

"Je ne peux rien changer et je dois aller de l'avant. Il n'est pas question que je roule sur le Giro ou la Vuelta, je me concentre entièrement sur les classiques. Je vais peut-être me préparer pour cela dans le Tirreno-Adriatico", a conclu Teuns.