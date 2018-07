Dumoulin: "Si Thomas ne tombe pas malade, il gagne le Tour."

Tom Dumoulin a dépassé Chris Froome (Sky) au classement général du Tour de France après la 17e étape. Le coureur Sunweb se retrouve deuxième à 1:59 de Geraint Thomas (Sky), qui lui a grappillé quelques secondes au sommet du Col du Portet. "Thomas est tout simplement le meilleur", a déclaré le Néerlandais au micro de la NOS.

Dans le final, Froome a été décramponné. "Tu espères toujours que Thomas ou Primoz Roglic craque. Mais en ce moment je dois être content de mon gain de temps sur Froome", a prétendu Dumoulin. "J'ai vu qu'il avait eu du mal quand Roglic a attaqué pour la première fois à 2,5 km du sommet. Mais j'étais aussi limite et je ne l'ai pas accompagné. Thomas est simplement le meilleur. Il n'y a rien à redire à ce sujet. Je peux être satisfait."

Après Froome au Giro, un autre coureur Sky est sa bête noire. "Je ne suis frustré que lorsque je fais moi-même des erreurs", a-t-il poursuivi. "Comme dans l'étape de l'Alpe d'Huez. Cette fois, j'ai tout bien fait et je ne pouvais plus. Alors je ne peux pas être insatisfait. Il faut toujours garder espoir et saisir les opportunités, mais si Thomas ne tombe pas malade, il gagne le Tour. Il y a encore une étape de montagne. Il peut se passer beaucoup de choses mais aussi pas grand-chose. Nous verrons vendredi."

Sixième de l'étape, Steven Kruijswijk a également pris la 6e place au général. "Je suis heureux. J'ai reçu la confirmation avec de bons classements. C'est ce que je suis venu chercher", a avancé le grimpeur de l'équipe LottoNL-Jumbo dont l'objectif est le top 5. "C'est encore possible. Cela n'est pas joué. Un jour tu gagnes quelque chose et le lendemain, tu peux perdre. Je vais certainement essayer à nouveau dans la dernière étape de montagne et je peux aussi tenir ma position dans le contre-la-montre."

Au classement, Kruijswijk compte 49 secondes de retard sur Nairo Quintana, 5e.