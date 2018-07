Dumoulin: "C'est une journée incroyable pour moi, vraiment stressante"

Tom Dumoulin a remporté ce samedi la 20ème étape du Tour 2018. "C'est une journée incroyable pour moi" analyse le 2ème du classement général. "C'était vraiment stressant, je n'arrivais pas à trouver mon maillot de champion du monde, mon sponsor a dû m'en refaire un autre. C'était une matinée de folie. Je ne sais pas où est passée cette combinaison. Je suis venu sur le Tour sans attente. J'ai eu quelques journées difficiles comme hier. Être deuxième au général et gagner aujourd'hui, c'est merveilleux. J'ai 27 ans, donc j'espère encore devenir un peu plus fort, surtout en montagne et pour pouvoir essayer de gagner un jour le Tour de France."