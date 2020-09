Dumoulin après la débacle de Jumbo-Visma au Tour: "Nous ne l'avons pas vu venir"

Roglic affiche sa grande classe malgré la déception de la perte du maillot jaune - Cyclisme -... Énorme, Primoz Roglic a tout perdu aujourd’hui lors du contre-la-montre de la Planche des Belles remporté par Pogacar. Car Pogacar, en plus de remporter l’étape, s’est permis de dépasser Roglic au classement général et d’endosser le maillot jaune. Roglic s’est écroulé à son arrivée au sommet. Son regard en dit long sur la déception. Pourtant, Roglic a tenu à aller saluer son compatriote malgré l’immense déception. Un geste de toute grande classe de la part du coureur de Jumbo Visma. Tadej Pogacar en profite aussi pour endosser le maillot blanc et le maillot à pois.