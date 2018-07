Dix-neuf Belges au Tour de France

Dix-neuf Belges seront au départ du Tour de France, samedi, à Noirmoutier-en-l'Ile. Il faut remonter à 1994 pour voir les Belges aussi nombreux, où 22 de nos compatriotes participaient à la Grande Boucle.

En l'absence d'un coureur de classement, on peut diviser les participants belges en deux catégories: les attaquants et les équipiers.

Equipiers:

1) Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) devra avant tout travailler pour Guillaume Martin, qui vise un bon classement. Le Wallon espère se glisser dans une échappée.

2) Julien Vermote (Dimension Data) sera au service du sprinteur Mark Cavendish. Il doit notamment rouler derrière les échappées et participer au train du Britannique.

3) Tim Declerq (Quick-Step Floors) récupère le rôle dévolu à Julien Vermote l'an passé: rouler en tête dans les étapes de plat et garder sous contrôle les échappées. En montagne, il doit soutenir le plus longtemps possible son leader.

4) Jasper De Buyst (Lotto Soudal) effectue ses débuts au Tour, comme Tim Declercq, et sera le dernier homme d'André Greipel.

5) Edward Theuns (Sunweb) dispute son deuxième Tour. Il mettra son expérience des pavés au service de son leader Tom Dumoulin, qu'il aidera aussi en montagne. Dans les sprints, il travailler pour Michael Matthews.

6) Dimitri Claeys (Cofidis) dispute son deuxième Tour et doit aider son leader Christophe Laporte dans les sprints.

7) Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) dispute aussi son deuxième Tour. Son rôle sera de protéger Guillaume Martin dans les étapes de plaine et effectuer son travail en vue du sprint pour Pasqualon ou Dupont.

8) Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a beau être champion de Belgique, il n'aura pas beaucoup d'occasions de jouer sa carte personnelle dans une équipe qui comprend Gaviria, Jungels, Gilbert et Alaphilippe. Impatient de disputer son premier Tour, il veut engranger de l'expérience.

9) Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) sera au service de Rigoberto Uran, deuxième l'an passé. Il jouera un rôle important dans l'étape des pavés.

10) Jens Keukeleire (Lotto Soudal) jouera un rôle important en soutien à André Greipel dans les sprint mais aussi dans d'autres types d'étape pour aider De Gendt ou Benoot. Il pourra aussi tenter sa chance.

Attaquants:

11) Greg Van Avermaet (BMC) a une carte à jouer dans plusieurs étapes, comme celles de Mûr-de-Bretagne, de Valence ou des pavés. Il devra aussi aider Richie Porte.

12) Thomas De Gendt (Lotto Soudal) avait attaqué lors de 11 étapes l'an passé. S'il a indiqué qu'il sera moins souvent devant, le coureur de Lotto-Soudal compte bien partir à l'aventure, en particulier dans les deuxième et troisièmes semaines. Il devra aussi travailler pour André Greipel.

13) Jelle Vanendert (Lotto Soudal) est présent au Tour pour la première fois depuis 2012. Vainqueur d'étape à Plateau de Beille en 2011, il tentera sa chance à Mûr-de-Bretagne et en montagne.

14) Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a pointé lui aussi la 6e étape, ainsi que celle des pavés.

15) Serge Pauwels (Dimension Data) a un rôle d'électron libre dans son équipe. Il veut passer sans encombre la première semaine pour ensuite tenter une échappée en deuxième ou troisième semaine.

16) Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) dispute son premier Tour à 30 ans. Il vise un top-5 dans un sprint massif. Si les jambes suivent, il est prêt à donner un coup de main à ses leaders en montagne.

17) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) dispute son deuxième Tour de France. Son équipe lui permet de tenter sa chance la première semaine, en particulier pour l'étape des pavés. Ensuite, il devra aider Bauke Mollema.

18) Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) entame sa neuvième 'Grande Tour'. Il apportera son expérience aux jeunes Jungels, Alaphilippe et Gaviria et rêve d'un succès, par exemple à Quimper ou Mûr-de-Bretagne, et pourrait être inspiré par l'étape des pavés.

19) Oliver Naesen (AG2R) devra travailler pour Romain Bardet, en particulier dans les étapes de plaine et celle des pavés, mais devrait pouvoir jouer sa carte personnelle dans l'une ou l'autre étape de transition.