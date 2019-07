Deux Belges, Van Avermaet et Pauwels, et sept nationalités chez CCC sur le Tour

Tour de France - 4e étape avec Van Avermaet en jaune - JT 13h - 10/07/2018 Un petit mot du Tour de France où la Belgique est déjà en train de se faire remarquer positivement. C'est un Belge qui porte le maillot jaune. Et Greg Van Avermaet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a annoncé qu'il ferait tout pour le garder le plus longtemps possible. C'est la quatrième étape aujourd'hui. Les coureurs se sont élancés de la Baule. Et après 195 kilomètres, ils arriveront à Sarzeau, c'est dans le Morbihan.