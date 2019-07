Des modèles uniques pour les 100 ans du maillot jaune

1ère séquence dans les coulisses du Tour de France. Un Tour qui rend hommage à Eddy Merckx, vainqueur de l’épreuve pour la 1ère fois, il y a tout juste 50 ans. Mais ce n’est pas le seul anniversaire que l’on célèbre cette année sur la plus grande épreuve cycliste du monde.

On fête aussi les 100 ans du maillot du jaune. Car, si le Tour est bien né en 1903, le maillot jaune a fait son apparition sur la course, bien plus tard… en 1919.

Alors, comment est-il né? Pourquoi? Quelle est l’origine de ce maillot jaune? Pour tenter d’en savoir plus, nous avons poussé la porte d’une expo qui retrace les 100 ans du maillot jaune.