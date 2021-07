Des coureurs-enquêteurs anti-triche au sein du peloton du Tour de France ? "Une suspicion malsaine", "Un effet de frustration"

Depuis quelques jours, l'affaire fait grand bruit dans le microcosme du vélo. Dans cet article paru jeudi, le journal suisse Le Temps évoque une suspicion grandissante du peloton du Tour de France face à certaines performances. Selon ce même média, plusieurs coureurs présents sur ce Tour mèneraient d'ailleurs une enquête en interne (et sous couvert d'anonymat) pour prouver un éventuel dopage chez d'autres coureurs. Des suspicions qui concerneraient surtout des bruits bizarres que font certains vélos et des boissons mystérieuses que d'autres coureurs boivent en cachette pendant ou après les étapes.

Ce samedi, l'équipe Vélo de la RTBF a profité du chrono entre Libourne et Saint-Emilion pour aborder ce périlleux sujet. Alors, s'agit-il d'une malheureuse tempête dans un verre d'eau ou ces enquêtes internes prouvent-elles qu'il y a certaines choses un peu louches au sein du peloton ?

"Sur le Tour de France, ces sujets sont assez systématiques" avance Fred Amorison, consultant pour la radio. "Ce qui est plus surprenant c'est que cela vienne de l'intérieur du peloton. On a d'ailleurs une partie du public qui est surpris par les belles performances de Pogacar ou de Mohoric. Mais il faut savoir que ce sont des Tops champions depuis des années. Par rapport au bruit du matériel, parfois oui on peut entendre des bruits.

La combinaison d'utilisation du carbone et le céramique peuvent être un point de départ. Je pense qu'il y a surtout un effet de frustration de certains coureurs qui ne sont pas à niveau. Les coureurs qui enquêtent devraient peut-être eux-mêmes se remettre en question et travailler un petit peu plus."

Sentiment globalement partagé par son homologue, Cyril Saugrain : "Je reste toujours sur la défensive quand j'entends des soupçons qui viennent de l'intérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tricherie dans le peloton. Mais c'est le sport qui est le plus contrôlé donc à partir du moment où rien n'est prouvé, je trouve cette suspicion assez malsaine. On suspecte parce qu'on pense que la personne est un peu plus forte que soi. Quand j'étais jeune, je gagnais des courses avec 4-5 minutes d'avance sur des coureurs de ma génération. Mais sur cette planète il y a bien quelqu'un qui est capable de me mettre 4-5 minutes. On a toujours quelqu'un de plus fort que soi."