Démare gagne à Pau, la victoire après la souffrance

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint dans les rues de Pau, théâtre de l’arrivée de la 18e étape du Tour de France. Le Français s’est montré le plus véloce et a récompensé le gros travail de ses équipiers. Il a devancé son compatriote Christophe Laporte (Cofidis) et Alexander Kristoff (UAE Emirates). Geraint Thomas (Sky) a passé une journée tranquille et a conservé son maillot jaune.



Le sprinteur de Groupama-FDJ remporte la deuxième victoire d'étape de sa carrière sur le Tour. Un succès au parfum particulier pour Démare qui s'est accroché dans toutes les étapes de montagne. Ces derniers jours, il a lutté, le plus souvent seul, pour rallier l'arrivée dans les délais. Il a visiblement bien géré ses efforts et il a conservé assez de jus pour jaillir dans cette dernière ligne droite de Pau.



Les coureurs, usés par des étapes éprouvantes, bataillent tout de même pendant de nombreuses minutes avant que la bonne échappée ne se forme. Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Luke Durbridge, Mathew Hayman (Mitchelton-Scott), Thomas Boudat (Direct Energie) et Niki Terpstra (Quick-Step) la constituent.



Au départ, on se demandait quelle(s) équipe(s) allai(en)t assumer le poids de la course. UAE Emirates, Groupama-FDJ et Bora-Hansgrohe apportent une réponse rapide et s’installent à la barre. Les équipiers de Kristoff, Démare et Sagan ne laissent pas de champ au groupe de tête. L’écart fluctue mais il ne dépasse jamais les 3 minutes. Le rythme est élevé. Seule une chute, impliquant Nairo Quintana et Adam Yates, vient perturber l’avancer du peloton.



Les kilomètres défilent, le tempo s’accélère. Les échappés donnent tout ce qu’ils ont mais ils ne peuvent pas résister au retour du peloton. Ils sont repris juste après la côte d’Anos à 16 bornes de l’arrivée.



Le final sinueux se transforme en course au placement pour les différents candidats à la victoire. A ce petit jeu-là, Arnaud Démare s'est retrouve en situation idéale. A 200 mètres de la ligne, il sort de la roue de son dernier équipier et franchit la ligne juste devant Laporte. Timothy Dupont (Wanty Groupe Gobert) se classe 10e et premier belge.