Déçu par son contre-la-montre, Wout van Aert veut "essayer de sprinter" dans les prochains jours

5ème étape, le résumé : Changé > Laval : Victoire de Tadej Pogacar - Tour de France 2021 -... Tadej Pogacar a-t-il déjà écrasé le Tour de France ? C’est la question qu’on est en droit de se poser ce mercredi au terme de la 5e étape, un contre-la-montre de 27 km entre Changé et Laval que le coureur slovène a remporté haut la main. Le vainqueur sortant de la Grande Boucle s’est en effet imposé au nez et à la barbe des meilleurs spécialistes de la discipline en reléguant notamment le champion d’Europe Stefan Küng à 17 secondes et notre Wout van Aert à 21 secondes. Seul coureur capable de déjouer les plans du ‘Roi Pog’, un héroïque Mathieu van der Poel s’est surpassé dans une spécialité qui n’est pas la sienne pour conserver 9 secondes au classement général et par conséquent son précieux maillot jaune de leader. Vainqueur pour la 9e fois cette saison, Pogacar a enregistré son 4e succès sur les routes du Tour de France et donné un premier coup de massue à ses rivaux pour la victoire finale. Son compatriote Primoz Roglic a limité les dégâts en concédant 44 secondes à son compatriote. Rigoberto Uran (1:08), Julian Alaphilippe (1:11), Geraint Thomas (1:18), Richard Carapaz (1:44) et Miguel Angel Lopez (2:08) ont tous perdu un temps précieux. Côté Belge, la déception est grande dans le chef de Wout van Aert - désormais 3e du général - qui avait fait de cette étape l'un des grands objectifs de son Tour de France. Avec sa 4e place du jour, il termine meilleur belge bien loin devant Thomas De Gendt (32e à 1:57) et Xandro Meurissse (37e, 2:04).