Dans l'intimité des chronométreurs du Tour - Tour de France - 12/07/2019 Ils travaillent dans l’ombre, mais leur job est essentiel au bon déroulement de la course. Les chronométreurs sont au nombre de 8 sur le Tour de France. 5 à l’arrivée, 1 au départ, 1 au sprint intermédiaire et 1 dernier chronométreur placé à 3 kilomètres de la ligne. C’est un dispositif bien rodé mis en place par Tissot, le chronométreur officiel de la grande boucle depuis 2016. La célèbre marque horlogère suisse utilise un système innovant pour établir chaque jour les classements dans un temps record. Rapidité et efficacité. Sur une telle course, chaque seconde compte. Le déploiement technique est colossal. 2 tonnes de matériel sont nécessaires pour assurer le chronométrage des coureurs sur chaque étape. Découverte de la cabine des chronométreurs placée juste en face de la ligne d’arrivée.