Dans 6 mois, le Tour partira de Bruxelles et fêtera les 100 ans du maillot jaune

Dans 6 mois exactement, le Tour de France partira de Bruxelles. Il y fêtera les 100 ans d’existence du fameux maillot jaune. Ce sont les pages jaunes du journal organisateur L’Auto qui ont inspiré la couleur or de la désormais célèbre tunique.

Le samedi 19 juillet 1919, au cours d’une cérémonie en petit comité, dans une arrière-salle du café L’Ascenseur, au cours Gambetta à Grenoble, le français Eugène Christophe se voit remettre pour la toute première fois un tricot jaune un peu délavé... "pour (enfin) reconnaître le leader". Henri Desgrange (le "père du Tour") pensait le remettre quatre jours plus tôt, à Marseille, mais le lot de maillots n’est pas arrivé à temps. Christophe est moqué par le peloton qui l’appelle "Cri-Cri le canari" ! Un peloton cependant décimé au cours de ce premier Tour de France de l’après-guerre. Des 61 coureurs au départ, il ne seront que... 10 à Paris.

Théo Mathy a couvert 40 Tours de France. Le monsieur cyclisme de la RTB(F) écrivait*: "La question qui se pose n’est pas de savoir si les coureurs, dont la plupart sortent de la guerre et parfois des tranchées, vont tenir le coup. Ce qu’on se demande c’est si le ravitaillement va suivre, si le logement sera assuré, si l’on trouvera assez de pneus et d’essence. Nombre d’isolés renoncent d’ailleurs à partir au dernier moment, effrayés par le budget que risque de représenter leur consommation quotidienne de boyaux. Ceux qui se sont inscrits, pour être certains d’avoir aux contrôles de ravitaillement du score dans leur café et dans leur musette, doivent donner trois tickets pour cet indispensable carburant du muscle toujours rationné (750 grammes par famille et par mois). Et que dire de l’état des routes, pas ou peu entretenues depuis cinq ans ? Les nids de poule et les silex provoquent une hécatombe. Parce qu’ils sont mal préparés au sortir de la guerre, parce qu’ils crèvent trop souvent et n’ont plus de pneumatiques pour continuer, parce qu’il tombent, 26 concurrents (plus de 40 % du peloton !) abandonnent ou sont éliminés le premier jour."

Cette année-là, Firmin Lambot, natif de Florennes (en province de Namur), fut le premier coureur belge à endosser le maillot jaune et le premier coureur de l’histoire à le ramener à Paris. C’était il y a 100 ans.

*" Mémoires du Tour et des Wallons ", éditions Luc Pire (page 44).

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les 6 mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (parfois inimaginable) de chacun d’entre eux. Bonne lecture et bonne année cycliste 2019 sur la RTBF.