Daniel Martin en leader du Team Emirates pour le général au Tour

L'Irlandais Daniel Martin sera le leader de l'équipe Emirates pour le Tour de France (7-29 juillet), où il visera le classement général après sa sixième place l'an passé, alors que le Norvégien Alexander Kristoff ciblera les arrivées au sprint.

A 31 ans, Martin a pris la 4e place du récent Dauphiné, à plus de deux minutes et demie du vainqueur, le Britannique Geraint Thomas (Sky).

"C'est vraiment une course séparée en deux et les neuf premiers jours très délicats, apportant des défis chaque jour", a expliqué le coureur irlandais, dans un communiqué de l'équipe vendredi. "Tout s'est bien passé depuis le Dauphiné", a ajouté Martin, vainqueur en 2013 de la 9e étape du Tour de France dans les Pyrénées et arrivant à Bagnères-de-Bigorre.

Il sera épaulé dans les étapes de montagne par le Colombien Darwin Atapuma et le Croate Kristijan Durasek.

Pour les étapes de plaine de la première semaine après le départ de Vendée, Emirates pourra compter sur son sprinteur Alexander Kristoff (30 ans), vainqueur de deux étapes sur le Tour de France en 2014 (12e et 15e).

L'équipe UAE Emirates au Tour de France:

Daniel Martin (IRL), Darwin Atapuma (COL), Kristijan Durasek (CRO), Roberto Ferrari (ITA), Alexander Kristoff (NOR), Marco Mercato (ITA), Rory Sutherland (AUS), Oliviero Troia (ITA).