Cyril Saugrain : "Wout Van Aert sait tout faire"

La 5e étape du Tour de France a permis à Wout Van Aert de s’imposer. Notre consultant Cyril Saugrain revient sur les enseignements de cette arrivée et de la perte du maillot jaune de Julian Alaphilippe. "Van Aert, c’est un 4x4, un passe-partout. Il est capable de tout faire. Il va très vite au sprint, il grimpe bien, il va vite en chrono. Il reste la question de la haute montagne, mais ce n’est pas le débat ici. Il sait tout faire. Il y a toujours des opportunités même s’il faut travailler pour son leader. C’est jackpot pour l’équipe."

Si l’étape était ennuyeuse, Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune : "Comment est-ce possible. Je vois encore le coureur prendre le bidon. Le règlement est légitime et c’est une faute de la part de l’équipe de mettre un soigneur à cet endroit-là. Julian n’a pas fait attention et ça peut changer la tactique des jours à venir."

Un maillot jaune qui passe sur les épaules de Yates. Pour notre consultant, l’étape de demain devrait permettre de voir des échappées aller au bout : "Alaphilippe risque d’être offensif demain et est-ce que l’équipe de Yates pourra contrôler ? Il a l’air un peu limite. Demain, il y a une opportunité d’une échappée pour aller au bout, car qui aura envie de contrôler."