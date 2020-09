Cyril Saugrain : "Une étape pour les baroudeurs vendredi, les sprinteurs ont la tête à Paris !"

Cyril Saugrain a débriefé en compagnie de Rodrigo Beenkens la 18ème étape du Tour de France remportée par le Polonais Michal Kwiatkoswki (Ineos Grenadiers) devant son coéquipier équatorien Richard Carapaz. Les deux hommes sont passés à l'offensive en début de journée et se sont isolés dans le final de l'étape après, notamment, la chute de leur compagnon d'échappée Marc Hirschi (Sunweb).

>> Tour de France : La 18ème étape pour Kwiatkowski, les pois pour Carapaz, Van Aert troisième

"Je pense que c'est un moment décisif de cette étape, car Marc Hirschi était à la bagarre avec Richard Carapaz pour les pois, et il l'aurait sans doute été également pour le gain de l'étape, a souligné le consultant de la RTBF. Je pense que Richard Carapaz ramènera le maillot à pois à Paris, car Primoz Roglic et Tadej Pogacar se concentreront sur d'autres choses dans les jours à venir. Et ce maillot qui, disait-on, n'intéressait personne, sera le plus disputé jusqu'à Paris finalement ! C'est plutôt bien joué de la part de l'organisation."

Vendredi, place à l'antépénultième étape de ce Tour de France, une étape qui pourrait qui pourrait sourire aux échappés... et donc aux baroudeurs !

"Pour moi, demain, ce sera clairement une étape pour les baroudeurs, a conclu Cyril Saugrain. Les sprinteurs vont essayer de s'accrocher, mais ce ne sera pas de la plaine, ce sera dur. Leurs équipes seront concentrées sur autre chose. Les sprinteurs ont déjà la tête à Paris !"