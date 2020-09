Cyril Saugrain : "Stuyven, Naesen et Van Avermaet peuvent nourrir des regrets"

Cyril Saugrain a débriefé en compagnie de Rodrigo Beenkens la 19ème étape du Tour de France remportée en solitaire par le Danois Søren Kragh Andersen (Sunweb) devant le Slovène Luka Mezgec (Mitchleton-Scott) et trois Belges, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (CCC) et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).

Le Danois est allé conquérir la troisième victoire d'étape de l'équipe Sunweb, souvent récompensée pour ses courses offensives.

"C'est une bonne leçon pour bon nombre d'équipes, c'est une bonne manière de courir sans se focaliser sur un seul objectif, a souligné le consultant de la RTBF. Ils ont fait preuve de polyvalence et ne se sont pas concentrés sur un seul homme, leur sprinteur Cees Bol, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce genre de résultat. Quant aux trois Belges, quand on est dans ce genre d'échappée "royale", on a forcément des regrets de ne pas gagner. Avec leurs qualités, ils avaient la possibilité de gagner. Quand Søren Kragh Andersen démarre, ils sont tous derrière. Ils devaient faire preuve de vigilance et savoir qui ni Peter Sagan, ni Sam Bennett, ni Matteo Trentin, qui venait de mettre une grosse attaque, n'allait y aller. C'était à eux de réagir tout de suite et de faire l'effort, voire de partir à deux ou trois. C'est simple de vouloir y aller, mais il faut avoir les jambes à ce moment-là, comme l'a bien résumé Nicolas Roche. Tout le mode sait que c'est à ce moment-là qu'il fallait y aller, mais parfois, on ne sait pas, tout simplement."

Samedi, place à l'avant-dernière étape de ce Tour de France, le seul contre-la-montre individuel de l'épreuve, qui se termine à la Planche des Belles Filles. "Mon favori, c'est Primoz Roglic !", a conclu Cyril Saugrain.