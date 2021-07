Cyril Saugrain : "Science de la course et expérience, c’est un exploit phénoménal de Wout van Aert"

Wout van Aert a remporté la 11e étape du Tour de France au terme d’un fantastique numéro. Dans l’échappée matinale, le champion de Belgique est parti seul dans la deuxième ascension du Mont Ventoux à plus de 30 kilomètres de l’arrivée à Malaucène. Tadej Pogacar a souffert mais il n’a pas perdu de temps. Cyril Saugrain, notre consultant, débriefe cette belle journée pour le cyclisme noir-jaune rouge.

"C’est un exploit phénoménal", souligne Cyril Saugrain. "Il a démontré sa science de la course. Il a couru très juste. Il a été phénoménal mais a aussi fait preuve d’expérience. je pense qu’il a tiré les enseignements de tout son parcours de cycliste. Il avait demandé à ses équipiers de le placer devant pour faire l’effort au bon moment. Qu’attendre de lui pour la suite ? Il va être libéré et a soulagé son équipe. Vingegaard a fait passer le message qu’il est un homme fort et qu’il peut viser le podium à Paris. Wout devra travailler mais je pense qu’il aura des opportunités dans certaines étapes".



Jonas Vingegaard a démontré sa forme en décrochant Tadej Pogacar dans les derniers kilomètres du Mont Ventoux. "L’enseignement principal, c’est qu’il n’a pas encore gagné le Tour à 100%. Il y aura peut-être des jours où il faudra le "piquer". Il faut essayer de le fatiguer comme l’a peut-être fait Ineos-Grenadiers ce mercredi. Vingegaard en a tiré profit. A lui de faire les bons efforts parce que lui aussi connaîtra peut-être un jour sans."



Le jeune danois était venu pour apprendre et épauler Roglic. Les événements l’ont propulsé dans le costume de leader. Peut-il finir sur le podium à Paris ? "Il y a quelques jours, je ne le voyais pas dans les trois premiers. Mais avec ce qu’il a démontré aujourd’hui… il a fait flancher Pogacar, Carapaz et Uran. Et n’oublions pas que c’était le troisième du chrono de Laval. Donc on peut envisager un podium. Maintenant quelle est sa capacité à tenir trois semaines ? La question reste ouverte", conclut Cyril.