Cyril Saugrain : " Pogacar limite la casse, mais les efforts consentis par son équipe pourraient se payer cher "

La 7e étape du Tour de France a tenu toutes ses promesses avec une échappée fleuve et des défaillances chez les leaders. Dans cette catégorie, on peut sans hésitation placer Primoz Roglic comme grand perdant du jour. Le 2e du classement du Tour 2020 est maintenant à 5’28 de Tadej Pogacar, alors qu’on n’a pas encore débuté les deux étapes alpestres. Son coéquipier Wout van Aert est lui deuxième du classement. L’équipe Jumbo Visma doit-elle donc changer de leader ? "La décision sera compliquée à prendre" explique Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens. "Ils connaissent mieux que nous les capacités de Wout sur 3 semaines et à répondre présent en montagne. Je pense que dès demain il faut envoyer un Vingegaard dans l’échappée, pour ne pas avoir à contrôler. Et il faut que Wout récupère des efforts de cette journée. Il faudra aussi voir l’état de fraîcheur d’un Mathieu van der Poel sur un col. Je pense qu’il faut encore attendre un jour ou deux pour dresser un bilan. Mais Wout van Aert est, à mon avis, le leader de cette équipe. Ça va être difficile de faire autrement."

L’étape a été rude pour Tadej Pogacar. Son équipe était l’une des seules à n’avoir personne dans l’échappée. Elle dut donc faire le tempo toute la journée pour tenter de contrôler l’écart. "C’est le bilan qu’on va tirer : cela a généré de la fatigue pour ses coéquipiers. C’est vrai que lorsqu’on analyse le classement, la situation n’est pas trop compliquée pour Pogacar. Son bilan n’est pas si négatif que cela mais le bilan pour son équipe, c’est forcément de la fatigue. Même si ce n’est pas demain que cela compte, cela va compter dans les jours à venir ou les semaines qui viennent."

Une autre équipe a tenté de déstabiliser Tadej Pogacar : Ineos. Richard Carapaz a tenté de sortir et de reprendre du temps dans le final. De quoi repositionner mentalement l’équipe dans la course à la victoire finale ? "Sur le coup je pense que oui" explique Cyril Saugrain. "Le coup tenté par Carapaz était sympa mais au final, sur la ligne, c’est 0 seconde de prise. Mais on a montré qu’on savait réagir. Demain, je pense qu’on aura du Ineos dans l’échappée et autre chose qu’un Van Baarle. Donc attention à l’étape de demain et au week-end qui nous attend."