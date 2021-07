Cyril Saugrain : " On a vu dans ce Tour de France des choses que l’on n’avait plus vues depuis longtemps "

Ce lundi, toute l’équipe de Complètement Tour a profité de cette première journée de repos sur la Grande Boucle pour tirer un bilan sur la première semaine de courses.

Et ce qui a principalement touché les suiveurs, c’est l’émotion qui régnait sur ce Tour. "Il y a eu beaucoup d’émotion lors de cette première semaine" avance Samuël Grulois. "Elle a touché tout le monde. Il y a aussi eu de l’humanité, et c’est peut-être ce qui manque parfois dans le sport de haut niveau. On a vu des êtres humains, des gars qui pleurent quand ils ont gagné, chacun pour des raisons qui leur sont propres."

Notre journaliste a également apprécié le spectacle proposé. "Il y a aussi eu une bonne dose de suspense et de rebondissements. Ce parcours était bien dessiné et les coureurs en ont bien disposé. La météo a également ajouté à certains moments un peu de dramaturgie. On a aussi eu des chutes et des abandons, il y a vraiment tout eu lors de cette première semaine. Les grands champions comme Alaphilippe, Van Der Poel et Pogacar étaient aussi au rendez-vous"

Une analyse partagée par Cyril Saugrain, ancien coureur professionnel et aujourd’hui consultant sur le Tour en compagnie de Rodrigo Beenkens. "C’est vrai que Julian Alaphilippe nous a éblouis le premier jour et on a été ébloui le lendemain par la réaction de champion de Mathieu van der Poel. Il est allé chercher un maillot jaune qu’on pensait tous qu’il lui avait échappé pour 2021. Et il a finalement fait une semaine en jaune un peu contre toute attente"

Et l’ancien coureur d’ajouter : "J’ai vécu un début de tour tout simplement énorme. On a vu des choses qu’on n’avait pas vues depuis un moment. Quel bonheur de voir des offensives, des prises de risques, des coureurs qui tentent des choses."